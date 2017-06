Una sortida per a l'ACCO

Actualitzada 29/06/2017 a les 06:41

Des que la productora Ordino Studios es va desfer de manera abrupta i deixant a deure lloguers que l’ACCO segueix pendent de tenir una funció. Els successius intents d’adjudicar l’espai han quedat deserts i ahir el cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés, va assegurar que no es convocarà un nou concurs fins que no estigui clar que almenys hi ha una oferta en ferm per ocupar l’equipament. Ara per ara tenen constància de l’interès d’una empresa. Ho va explicar en resposta a la minoria liberal, que va demanar a l’equip de govern que sigui més pro actiu a l’hora de trobar una funcionalitat per al centre de congressos. Precisament el centre de congressos ordinenc és una herència liberal, un projecte ideat en aquells anys en què s’invertia en equipaments perquè hi havia diners a la caixa però sense un plantejament seriós al darrere que en constatés la necessitat. Hi havia potencial per atreure congressos? La realitat ha demostrat que no, i no tan sols pel que ha succeït a Ordino. Andorra la Vella n’és un altre clar exemple i en aquest cas la inversió va ser socialdemòcrata. La capital intenta aconseguir que s’instal·li el casino com a fórmula per treure rendiment d’una infraestructura clarament deficitària. És una sortida. El que és evident és que la situació ideal no és l’actual, tant pel que fa a la capital com a Ordino. Qui clama contra la pèrdua del Centre de Congressos d’Andorra la Vella per la funcionalitat social que té hauria de reflexionar sobre el fet que ja hi ha el centre cultural de la Llacuna i el Teatre Comunal, i que l’equipament de luxe que es va projectar no pot convertir-se en un pou de despeses, se li ha de treure un rendiment. I s’ha demostrat que els congressos no aporten aquest rendiment, possiblement perquè ja al seu dia no es va tenir en compte que sense una infraestructura aeroportuària a la vora a Andorra li mancava l’atractiu de les grans ciutats per poder acollir trobades de certa magnitud. I per a les d’una mida més petita el país té escenaris suficients. Fins i tot els hotels de més categoria tenen sales adequades. Andor­ra la Vella té un pla –si bé no és evident que el pugui complir– i Ordino n’ha de buscar un de propi perquè un equipament buit no genera valor però, en canvi, segueix necessitant manteniment i, per tant, té un cost.