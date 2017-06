Carretera segura

Actualitzada 27/06/2017 a les 06:40

Erradicar la conducció sota els efectes de l’alcohol és una fita que necessita actuacions contínues. Malgrat que el missatge del perill que suposa posar-se al volant havent consumit substàncies que en debiliten les plenes facultats per portar un vehicle –sigui alcohol o siguin estupefaents– s’hagi repetit en infinitat d’ocasions els darrers anys i que s’hagin produït incidents i accidents que malauradament ho corroboren, la realitat és que encara hi ha un percentatge de conductors que en fan cas omís posant-se en perill ells i la resta d’usuaris de la via. De fet, ahir el balanç setmanal del cos d’ordre era una prova evident de la problemàtica: dels vuit arrestos practicats durant la setmana sis corresponien a conductors que havien superat la taxa d’alcoholèmia de 0,8 i que, per tant, havien comès un delicte penal. A quatre se’ls va enxampar infringint el Codi de circulació i a un cinquè després de patir un accident amb la motocicleta que conduïa. El darrer va ser controlat en una parada rutinària. L’estadística, així, demostra la problemàtica i també els perills que suposa a la carretera. Per tant, que la policia engegui una nova campanya estival de controls intensius és necessari. Ara comença una època complicada amb proliferació de festes populars a les diverses parròquies i s’ha d’evitar que cap persona cometi la relliscada de decidir agafar el cotxe perquè se sent segura malgrat que hagi begut. La major presència policial i els controls visibles a la carretera són una eina que funciona per dissuadir i sensibilitzar i dona més mitjans per enxampar els que decideixin infringir la normativa. L’educació i la sensibilització han de continuar sent pedres angulars en la lluita contra aquesta xacra, mentre que la repressió ha d’aconseguir la seva finalitat última, que és que el càstig resulti exemplaritzant perquè qui cometi la infracció no torni a reproduir una conducta similar mai més. L’objectiu és que el 7 d’agost vinent els resultats constatin que el nombre de positius detectats durant els controls són la mínima expressió, però la tasca no s’acabarà aquí. Campanyes com aquesta s’hauran de seguir repetint però l’estadística també denota que és necessari continuar buscant i pensant iniciatives que minimitzin un perill que posa en risc moltes persones al llarg de tot l’any.