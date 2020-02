Companyia exòtica

No volia una serp, però em va fer tanta llàstima saber que l’esperava l’abandonament que vaig adoptar-la”, recorda l’assistent tècnica de l’Hospital Veterinari Les Valls de la capital Pili Solano. Venom és com van decidir batejar la pitó, que feia quasi mig any que no era alimentada, un fet que en va condicionar el comportament els primers dies. “La volia agafar però es llançava a mossegar perquè tenia gana”, explica la propietària del rèptil, que és una de les poques persones al país que tenen com a animal de companyia un d’exòtic d’aquestes característiques, més coneguts a la terminologia tècnica