El cost de morir-se

L’ésser humà sap que el fet de néixer significa que, tard o d’hora, hi haurà un final. La mort és inevitable i és un dels episodis que passen per la ment de les persones amb temor i por per la desconeixença a allò que pugui succeir a l’hora de marxar per sempre. Però encara que aquest moment és present moltes vegades la gent oblida que el final no és gratuït i la sorpresa sorgeix quan, enmig del xoc emocional i la tristesa, s’ha de fer càr­rec de totes les despeses que suposa la defunció d’un familiar o un amic. “El