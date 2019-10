El risc sota control

El telèfon d’emergències dels bombers, el 118, comença a sonar. El més veloç dels teleoperadors despenja l’aparell i rep l’avís: s’ha produït un incendi a l’escola andorrana de Sant Julià de Lòria. La teleoperadora pregunta totes les dades que necessiten saber per realitzar les maniobres pertinents: nom del centre on s’ha produït l’incendi, a quin carrer està situat, lloc exacte on s’ha originat el foc, quantes persones hi ha a l’edifici, si s’ha procedit a evacuar-les i quin és el contacte de la persona responsable. Després d’aquest minut de trucada, tot passa a una velocitat de vertigen. La teleoperadora informa