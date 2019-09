Els diversos déus

Creure en Déu és un tema personal, però en el fons està molt arrelat a un país com Andorra. Un Copríncep episcopal i la Verge de Meritxell són dos exemples que clarament fan sospitar les persones que no són d’aquí que la principal religió és el catolicisme. Una religió que, segons les últimes dades registrades, engloba el 92,04% de la població andorrana. I tot i que el cristianisme catòlic sigui la tradició majoritària, la Constitució també garanteix la llibertat ideològica, de religió i de culte, un dret que és respectat i que no interfereix en les pràctiques de la població

