La bona cuina a casa

Haver d'elaborar plats és una de les tasques diàries que més molèsties suposa per a molta gent. Sigui per mandra, desconeixement o falta de temps, el fet de posar-se a cuinar es canvia sovint per la compra de plats preparats que en pocs minuts dins el microones estan llestos, tot i no ser una alternativa gaire saludable. A més, si es preveu fer alguna celebració a casa amb convidats, la feina es torna més àrdua. "No m'ha agradat mai cuinar, perquè no en sé, i moltes vegades tenim gent que ens fa visites a casa. Així que vam decidir contactar