La copa de les dones

El 26% de la població mundial experimenta el període menstrual cada mes. Uns dies que cada dona viu de forma totalment diferent i que permeten utilitzar diversos mètodes per gestionar la regla. Sempre han existit productes que han anat evolucionant amb les noves tècniques i materials disponibles per a les dones, i avui dia es disposa d’una varietat d’opcions. “D’un any cap aquí les dones s’han interessat molt més per la copa menstrual, sobretot gent jove d’una franja d’edat dels 15 als 30 anys. Almenys un cop o dos per setmana en venen a comprar”, afirma una farmacèutica d’Andorra la