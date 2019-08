Fer colzes a l'estiu

No haver estudiat suficient i haver suspès, voler reforçar una assignatura que costa aprovar, preparar un edicte o avançar en el temari per canviar de centre educatiu obliguen a fer colzes durant l’estiu. Preparar-se a casa requereix una exigència i una constància que converteix les acadèmies en la millor opció perquè l’alumne rep a més suport acadèmic. “Sense venir a classe em costaria arrencar”, assenyala el Toni, de 17 anys, que assisteix a l’Acadèmia Àuria per recuperar matemàtiques i filosofia de primer de batxillerat, al que la seva professora i propietària del centre, Mireia Fontova, afegeix que perquè l’aprenentatge sigui