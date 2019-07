Gas des de petits

No importa que hi hagi una temperatura de més de 25 graus centígrads. Amb només 14 anys l'Alejo Ruiz López, com els altres companys, s'enfunda un vestit de proteccions, els guants, les botes i el casc. Puja a la moto i comença a donar voltes pel Circuit Andorra, al Pas de la Casa, sempre atent a les indicacions de l'instructor Ferran Casas. "Abans havia fet motocròs, així que fer una nova modalitat és com començar de zero. Estic aprenent molt en poc temps i m'ho estic passant molt bé" comenta. Al seu costat hi ha Ivan Soria, un jove espanyol