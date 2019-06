Espais sense barreres

La vida està plena de barreres i entrebancs, però encara és més difícil poder superar-los si una persona pateix algun tipus de limitació física i la via pública o els edificis als quals ha d’accedir no compleixen la Llei d’accessibilitat. La Comissió Nacional de Valoració (Conava) va registrar l’any 2018 un total de 1.406 persones amb algun tipus de diversitat funcional al país, de les quals una és Jordi Casellas, invident des de fa 20 anys a causa d’unes complicacions per un despreniment de retina en un ull, que després li van afectar l’altre. “Andorra no està gaire preparada en