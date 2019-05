Gossos terapèutics

Dintre d’algunes àrees de salut mental sabem que la teràpia assistida amb animals és una eina de suport i treball molt eficaç en un procés terapèutic”, afirma Marta Albert, psicòloga del SAAS al servei de rehabilitació comunitària d’adolescents (SRCA). Canis Grup i ICAP Teràpia realitzen intervencions al país d’aquest tipus amb gossos per millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen algun tipus de dificultat. Laura Altimira, fisioterapeuta i directora de Canis Grup, deixa clar que no és un tractament alternatiu, sinó una eina per a la feina que duen a terme els professionals, “no és una teràpia