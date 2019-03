Dormir per viure

Hores i hores d’estar amb els ulls oberts, de romandre al llit mirant el sostre sense poder dormir, girs d’un costat a l’altre per trobar la bona posició per descansar i no hi ha manera de cloure la vista fins l’endemà. “No dormim bé, tant per problemes mèdics com mentals”, assegura la neuròloga Meritxell Martínez Ferri. La falta de son és un problema recurrent que cada vegada va a més i té diferents causes. La doctora indica que alguns motius són “l’ansietat i la depressió, que, a més, poden portar a la paranoia”, i afegeix que “dormir amb una mica