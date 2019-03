Trencaments cordials

Ajuntar-se és molt difícil, però separar-se ho és més”, assegura la Meritxell, “perquè de l’amor a l’odi jo diria que no hi ha un pas, hi ha una línia”, hi afegeix el Josep. Els protagonistes de la reflexió, amb noms ficticis, es van separar després d’un matrimoni de vint anys gràcies a un procés de mediació que va fer possible que la ruptura que arribava amb “tensió i conflicte” s’hagi convertit en una relació d’exparella “bona, amb bon rotllo, que podem anar a fer una cervesa junts i parlar del que calgui i anar a l’una amb la nostra filla”.