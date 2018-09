Cos per a dones

Les dones a la policia som importants perquè tenim un sisè sentit i per a certs aspectes i delictes tenim més sensibilitat”, exposa l’agent major Guerris, membre de la primera promoció amb dones i amb la qual coincideix la sotsoficial De Jesús per insistir en la importància de l’aportació femenina “perquè a nivell psicològic som diferents, tenim més sensibilitat i més empatia”. Característiques que destaquen les fan necessàries en intervencions amb dones i menors com les de violència domèstica “perquè podem donar més tranquil·litat i calma, normalment en casos així no volen parlar amb els homes, no s’obren tant”, així