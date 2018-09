Menors enganxats

Quaranta menors van passar per la unitat de conductes addictives (UCA) durant l’any passat (les xifres més actualitzades facilitades pel servei), per a un total de 562 pacients atesos, entre els quals també figuren 59 joves fins als 25 anys. L’atenció per problemes d’addicions a drogues, jocs o noves tecnologies es va estendre a menors d’entre 14 i 18 anys el 2014 i la coordinadora clínica de la unitat del centre hospitalari, Angelina Santolària, assegura que “entre el 2015 i el 2016 vam tenir un augment de consulta dels joves del 27%”, però des d’aquell moment, amb 43 casos, “tenim