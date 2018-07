Entre muntanyes

INA és una família, és com una segona casa on t’agrada tornar quan fa molt temps que no hi ets”, relata Glen McHardy, monitor des de fa vuit anys. La casa de colònies s’ha convertit en tot un símbol per al país després de quaranta-dos anys d’història, pels centenars de nens que han passat per les seves habitacions. “L’home fa la casa i la casa fa l’home, si no haguéssim tingut el lloc aquest projecte no hauria aguantant tant temps”, assegura mossèn Ramon. Un projecte que va néixer de les inquietuds pedagògiques d’un jove mossèn arribat a Canillo que volia