Febre per l'esport

Les classes dirigides són una part imprescindible per als gimnasos. Activitats com el ioga, el pilates o el ‘cycling’ es resisteixen a passar de moda

Fer esport sempre és recomanable, tant per mantenir-se en forma com per millorar la salut física i mental i evitar certes malalties. Per a moltes persones és una forma de vida, per a altres una rutina temporal i per a una gran part de la població forma part de la llarga llista de propòsits fixats per començar un nou any. Tots els gimnasos i centres esportius del Principat fa anys que complementen les sales de màquines amb una gran varietat d’activitats dirigides que han aconseguit atreure clients de totes les edats i amb interessos diferents, tot i que existeix més