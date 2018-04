Assistents aeris

Pels drons són una eina essencial per als professionals del món audiovisual. Previsions d’edificis i terrenys o suport en rescats o allaus són els nous usos

Aparentment es tracta d’uns petits aparells insignificants que s’enlairen com una joguina que es porta amb un comandament teledirigit però en poc temps s’han guanyat un espai com a eina de treball per a molts professionals que estan obligats a tenir un permís de pilot. Són els drons. Aeronaus no tripulades amb càmeres per enregistrar imatges, cada vegada més presents al país, amb més usos i expectatives d’ampliar-les per les immenses possibilitats que ofereix disposar d’imatges des de perspectives inassolibles des de terra i a un cost assequible. L’econòmic és un dels motius que ha impulsat la venda i utilització