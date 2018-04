Què fem amb els nens?

En alguns casos les mares decideixen canviar de treball per poder tenir fills. Els avis són una figura indispensable en la conciliació laboral i familiar

Són les cinc de la tarda, sona la campana, han acabat les classes. Els nens surten del col·legi i per als pares ha arribat l’hora de fer malabarismes per poder anar-los a buscar. Les històries sobre les peripècies que han de fer els pares per poder conciliar la vida laboral i familiar no són gens estranyes, tothom en coneix alguna. Tradicionalment, la mare ha estat la que s’encar­regava de la cura dels fills, no obstant això, durant les últimes dècades són tots dos progenitors els que s’organitzen per tenir-ne cura.

Els esforços que han de fer els pares per poder cuidar