'L'escapisme' a casa

Andorra rep turistes que venen expressament per a jugar als ‘escape rooms’. Algunes empreses els utilitzen per a Conèixer les habilitats dels empleats

Un joc virtual portat a la realitat que es viu en primera persona. Aquesta podria ser una definició per explicar, de manera global, la nova moda en entreteniment que s’està estenent arreu del món durant els últims anys i de la qual Andorra també en forma part: els escape rooms.

No cal ser Harry Houdini ni saber fer màgia per poder gaudir d’una experiència d’aquest tipus. “L’escape room és un joc en viu on un grup de persones són tancades en una sala amb una missió que s’ha d’assolir en un temps concret. Es tracta d’una activitat d’oci on es posa