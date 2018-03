El retorn dels russos

Empreses del sector apunten a un augment del 20% d'aquests visitants. Predomina el turisme familiar, amb una estada mitjana de 10 pernoctacions

Cau la tarda i les principals avingudes comercials del país s’omplen de turistes que baixen de les pistes d’esquí cercant una estona distesa i fer compres. Aquest any hi ha un repunt del turista rus, que s’ha apreciat especialment el darrer mes. “Fa tres o quatre anys va haver-hi una davallada al voltant d’un 70% del turisme rus per la caiguda del ruble i la caiguda del preu del petroli. L’any passat ja vam notar que en venien més i aquest any és la confirmació de la recuperació, hem notat un augment de vora el 20%”, explica Manel Ara, president

#3 Sr. Camp

(04/03/18 10:41)



#2 Lintu

(04/03/18 09:41)



#1 Wormgal

(04/03/18 09:29)