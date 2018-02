Generositat vital

El trasplantament d’òrgans és l’única via de recuperació per a algunes patologies. ATIDA reclama que es puguin fer donacions a l'hospital i més cobertura sanitària

Set-centes persones han certificat que volen ser donants i no hi ha normativa”, lamenta Víctor Torres, vocal de l’Associació de Trasplantats i Donants (Atida) que va néixer el 2015 anys per fer visible la realitat d’aquest col·lectiu i reclamar un marc legal per fer donacions i atendre les necessitats específiques del receptor i de qui altruistament l’ajuda i en molts casos li salva la vida. L’objectiu és tenir la Llei de drets i deures del pacient (Govern en té un esborrany) perquè es pugui donar “i no és una qüestió econòmica és ètica” i no hi veu inconvenients per fer-lo