L'eclosió d'Instagram

Comunitats d'Instagramers andorrans triomfen a la xarxa amb imatges del país. Per a les empreses és una eina per a comunicar d'una manera amable

Veure una persona fent una foto al plat a un restaurant abans de començar a menjar, o fent-se una selfie amb els amics per a compartir-la a les xarxes socials s’han convertit en escenes quotidianes. I és que ara gairebé tothom té un mòbil amb internet o connectat al Wi-Fi. De xarxes socials n’hi ha moltes. Facebook és la més utilitzada mundialment. Però també hi ha Twitter, per estar al dia; YouTube, per veure vídeos; LinkedIn, per buscar feina; WhatsApp, per xatejar gratis; Tinder, per lligar...

Una imatge val més que mil paraules, diuen. Aquesta és la filosofia d’Instagram, una de