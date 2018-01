Mòbils a les aules

La utilització dels telèfons als centres escolars es limita al pati i a la classe com a eina pedagògica

La porta de qualsevol escola es converteix a l’hora de la sortida en un formiguer d’adolescents pendents del mòbil. Missatges rebuts, trucades sense contestar i fotos sense comentar s’acumulen a les pantalles i és el moment d’activar-se. Les respostes ajornades durant l’horari lectiu concentren l’atenció de desenes de nois i noies que després d’hores de desconnexió per les restriccions als centres no fan més que reproduir el comportament de qualsevol persona quan es veu obligada a prescindir del telèfon. Perquè l’ús que fan els escolars, coincideixen als centres educatius, no és més addictiu que el dels adults, “de vegades reprodueixen