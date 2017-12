Carreres amb gènere?

Sovint encara es masculinitzen o feminitzen alguns estudis i professions

Per molt que ens entestem a equiparar homes i dones, a no voler fer diferències a l’hora de triar professions, el cert és que la realitat sovint és tossuda i quan es mira dins de les aules encara es veuen moltes diferències. Enginyeries i carreres científiques són territori, majoritàriament masculí. En canvi, infermeria, formacions sociosanitàries o educació, malgrat que cada vegada hi ha més presència de nois, encara són carreres molt feminitzades.



Això no vol dir, però, que aquells que es troben en minoria sempre hagin de patir algun tipus de discriminació. Ho deixa clar l’Andrea Reynoso. Té 18 anys i