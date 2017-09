Ser-hi sense ser-hi

Malalts d’Alzheimer i familiars expliquen com Es conviu amb la malaltia

Sovint es comença oblidant què s’ha menjat per dinar. Després es pot entrar en una espiral de repetició del mateix tema o pregunta. Es poden tenir dificultats per orientar-se en llocs coneguts o es confonen persones. Finalment apareixen tota una suma de símptomes (és difícil determinar quins, perquè són molts, variats i no tothom els pateix de la mateixa manera) que desemboquen amb visites a metges i un diagnòstic: Alzheimer. Galletada d’aigua freda sigui quina sigui l’edat a què es detecta. Una malaltia que fa que el pacient, de cop, es quedi en blanc.



La Montse Gutiérrez té 56 anys i