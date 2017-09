L'hora d'aixecar el teló

Professionals i amateurs del teatre valoren el moment que viu el sector

El teatre passa per un bon moment al país. Hi coincideixen els professionals del sector i també els joves i aficionats. Una situació que la majoria vincula a un canvi de rumb des de les institucions fent una aposta més clara pel món cultural. Més teatre, més dansa, més música... un cúmul de circumstàncies que ajuda que els artistes puguin veure recompensats anys de feina i que, alhora, es vagi assegurant un públic que demani produccions (allò del peix que es mossega la cua, perquè sense artistes no hi ha produccions i sense produccions no hi ha públic, però sense