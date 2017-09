Un mes per rendir

Menys pressió i menys distracció són alguns dels factors que ho afavoreixen

El mes d’agost és, tradicionalment, l’època preferida per les empreses per fer vacances. La sensació és que el món gairebé s’atura. I si no el món, almenys el nostre territori i els països veïns. Tant a Andorra com a l’Estat espanyol la majoria d’empreses abaixen la persiana i no tornen fins al setembre. A l’agost, així, es considera que la productivitat global és la més baixa de tot l’any.



Però, segons alguns estudis fets recentment, aquesta percepció té matisos, especialment pel que fa als treballadors i, és clar, en funció del sector (els de temporalitat, com el turisme, no els podem