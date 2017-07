Un dia al bus turístic

És una opció per a molts turistes per sortir de la ciutat i descobrir el país

Sortim a les 9 del matí de davant del comú d’Andorra la Vella. No hi som tots encara. Uns quants turistes més pujaran a l’oficina de turisme de la rotonda, o a Caldea. El bus turístic fa sempre aquesta mateixa rutina, des de l’1 de juny fins al 31 d’octubre, però el destí varia segons el dia que s’esculli per agafar-lo.

Durant els últims anys l’ús del bus turístic a Andorra ha crescut considerablement. L’any 2015 el van utilitzar gairebé 2.000 persones i l’any 2016, amb la introducció d’una nova ruta els diumenges, la xifra va ascendir fins als 2.840 visitants,