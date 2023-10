Tornar a la brillantor

L’església de la Massana va ser restaurada fa 20 anys, amb l’objectiu principal de recuperar la bellesa original del retaule de Sant Iscle, un dels més importants del patrimoni cultural per la seva dimensió.

L’església parroquial de la Massana va recuperar ara fa vint anys la lluentor original de tots els retaules, entre els quals el de Sant Iscle, que dona nom al temple i és considerat de gran importància per al conjunt del patrimoni artístic andorrà, ja que és la peça més gran que es conserva al Principat. El 2003 va ser un any de restauració per a l’església, després d’una anterior intervenció que es va fer als anys setanta. El complex treball, dirigit per l’arquitecte Enric Dilmé pel que fa a l’interiorisme, i de Félix Vicente en el redisseny dels exteriors, es