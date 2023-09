Darrere el formatge

Actualitzada 17/09/2023 a les 11:47

Una tarda d’agost del 2013 la comissió de festes d’Arinsal sorprenia tot­hom fent baixar un formatge de plàstic per la pista d’esquí de les Marrades, a Arinsal. Si això no era suficient, van engrescar un grup d’infants i joves a córrer darrere seu, amb l’objectiu d’atrapar-lo. Així va néixer fa ja una dècada l’Atrapa un formatge, una activitat que ja és tradició durant la festa major d’Arinsal.La inspiració va venir d’una prova celebrada anualment a Gloucester, un districte del Regne Unit, on el que roda baixada avall no és un formatge de plàstic, sinó un de veritat. El Cooper’s Hill Cheese-Rolling and Wake, nom original de l’esdeveniment anglès, va començar com una festa local i amb el pas del temps s’ha convertit en una data marcada per molts internacionals que visiten expressament la localitat per participar-hi. En el seu cas, el formatge que roda és un dels de veritat, dels que es mengen, d’aproximadament quatre quilos i que pot arribar a velocitats de més de 110 quilòmetres per hora quan el llancen pel pendent, que en aquest cas és molt més inclinat.David Morat, de la comissió de festes, explica que “algú de la comissió va proposar-ho, vam veure algun vídeo, ens va fer gràcia i ens va semblar bona idea”. Així, van decidir portar la prova a Arinsal. Tot i això, salvant les distàncies, ja que a Anglaterra tiren el formatge per un pendent que és més fort, sent així molt més perillós, assegura el membre de l’organització encarregada de la festa major d’Arinsal. En referència amb la perillositat de la prova, explica que cada any intenten portar la Creu Roja i que es talli una mica l’herba, ja que hi ha un tros de terreny on és fàcil rascar-se, sent l’activitat “no absent de perill”. Tot i això, assegura que mai ningú s’ha fet mal per portar-lo a l’ambulància.Morat va entrar a la comissió just durant la primera organització de l’Atrapa un formatge, ara fa deu anys, i assegura que l’activitat cada any atreu a més públic i participants. Alguns repeteixen any rere any, sense cansar-se de cór­rer darrere aquesta peça que baixa rampa avall a una velocitat gairebé impossible d’atrapar. De fet, algun dels participants d’aquest any ja en feia sis que hi anava i Morat apunta que “en Josep dels bombers sempre ve i sempre guanya, tot i que aquest any ha quedat tercer”. Enguany han estat una trentena de persones les que han participat a l’Atrapa un formatge, la majoria nens de 5 a 12 anys “perquè els fa molta gràcia”. A més, també sempre s’hi anima algun adult.La comissió valora aquesta edició com la que més participants han tingut i, preguntada per si preveu canviar algun aspecte de la competició, assegura que “si alguna cosa funciona no s’ha de canviar” i l’Atrapa un formatge “va perfectament com està ara”. El funcionament de la prova és senzill, l’organització s’ubica a les set de la tarda a la pista de les Marrades i les inscripcions estan obertes durant mitja hora de forma presencial i sense preinscripcions. Els participants es divideixen per edats, pel que fa als nens, i en les categories absolutes femenina i masculina. Es concreta un nombre establert de baixades, com a màxim amb cinc persones corrent alhora, i s’estableixen diverses rondes de classificació, amb una ronda final de la qual surten els guanyadors.