Andorra fa el cim

El 22 de maig del 2013, Domi Trastoy es va convertir en el primer andorrà a coronar l’Everest. El tram final de l’ascens va estar marcat per les dures condicions meteorològiques.

És possible que l’Everest no sigui el cim més difícil d’assolir, però el fet de ser el pic més alt del planeta el converteix en una fita emblemàtica per a qualsevol alpinista. Domènec, Domi, Trastoy va veure materialitzat el somni de trepitjar el sostre del món el 22 de maig del 2013, convertint-se, a més, en el primer andorrà a completar la gesta. L’expedició havia iniciat l’atac final al cim diumenge 19 de maig i, malgrat els forts vents que s’estaven registrant a la zona, l’esportista va aconseguir l’objectiu segons el calendari programat inicialment.



L’aventura havia començat a prendre forma a