El Jambo va estrenar-se fa 10 anys amb l’objectiu de dinamitzar el país, donar importància als compositors d’Andorra i omplir els carrers de música.

Dinamitzar el país, donar visibilitat als músics andorrans i acabar amb el “dèficit de música al carrer” van ser alguns dels objectius del Jambo Street Music. Toni Colom, director estratègic del festival, tenia clar que l’organització del Jambo no podia estar només a les seves mans, per això, i a proposta de la dona, va contactar amb el músic Oriol Vilella. “No ens coneixíem de res, però vaig proposar-li la participar en la creació d’aquest festival com a soci i va acceptar”, recorda.



Així, Colom i Vilella van associar-se ara fa una dècada per tirar endavant la primera edició del festival,