60 anys ballant

La festa major va viure el debut fa sis dècades de l’Esbart Laurèdia, que tornarà a la tradicional cita aquest any “amb un espectacle molt especial”.

Una colla d’amics que volia reactivar l’esbart, una jove que havia ballat una dècada a Madrid i ara vivia al país i va acceptar la proposta de dirigir-los. Era el 1963 i volien revifar l’Esbart Andorrà, que havia portat dansaires de Barcelona, i com que el projecte naixia des Sant Julià es va batejar com a Esbart Laurèdia. “Quinze dies després que em vinguessin a buscar estàvem assajant”, rememora Maria Esperança Ivern, que va agafar el grup amb 19 anys. “Teníem molta il·lusió, de seguida vam aplegar unes trenta persones. Llavors no hi havia gaire cosa, ara hi ha moltes