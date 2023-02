Salt a l'esquí mundial

La pista de l’avet de Soldeu, a Grandvalira, es preparava per acollir el gegant de la Copa d’Europa femenina d’esquí ara fa 15 anys. La bona experiència de la competició va situar anys després Andorra al circuit esportiu mundial.

El primer tast de la pista de l’Avet de Soldeu, a Grandvalira, s’estava preparant ara fa 15 anys amb la disputa del gegant de la Copa d’Europa femenina. Si aquesta prova sortia bé Andorra acolliria el 2012 la Copa del Món femenina. En aquell moment la Copa del Món encara no estava confirmada i feia només un any que la Federació Internacional d’Esquí (FIS) homologava la pista de l’Avet.



Ja des de llavors es tenia el pressentiment des de l’organització que aquesta pista aportaria bons moments esportius i tant Grandvalira com la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) es van bolcar per aconseguir-ho.



Les