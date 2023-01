Un pont d'unió amb Madrid

Actualitzada 15/01/2023 a les 12:07

Ens situem a l’11 de gener del 2008, quinze anys enrere en el temps amb el recent nou vial de la Margineda a Andorra la Vella. Aquell matí, l’aleshores alcalde de la capital espanyola, Alberto Ruiz Gallardón, arribava al Principat per assistir a la inauguració del pont de Madrid. L’estructura ja es trobava en funcionament des del setembre del 2006, però l’acte oficial es va ajornar fins que l’alcalde de Madrid hi va poder assistir.El pont de seixanta metres de longitud, característic per l’esfera d’ancoratges que concentra el suport de la via, va ser concebut per l’enginyer Carlos Fernández Casado i la companyia Suport EC, SA. La seva construcció va començar el setembre del 2005, quedant enllestit en poc més d’un any. El pont va ser batejat amb el nom de Madrid com a acte simbòlic cap a la capital espanyola, segons recorda l’exministre d’Ordenament Territorial Xavier Jordana. En veure la construcció, Gallardón s’hi va referir com “una magnífica obra d’enginyeria, d’una bellesa extraordinària”, i va mostrar el seu agraïment “en nom de tots els ciutadans de Madrid”. Jordana recorda “amb molta simpatia” l’acte d’inauguració, que va comptar amb la presència del cap de Govern, Albert Pintat, i la cònsol major d’Andorra la Vella, Rosa Ferrer. “Gallardón va venir i va marxar en un dia i es va mostrar molt il·lusionat i agradable, fins i tot vam anar a dinar tots junts després de l’acte”, explica.“Veníem el 2006 d’haver inaugurat el pont de París, com a mostra de la bona relació amb França, i vam decidir fer el de Madrid per equilibrar el tracte entre el nord i el sud”, afirma l’exministre. Amb tot, Xavier Jordana afegeix que en un inici no hi havia previst fer un pont d’aquestes característiques en aquest indret i, de fet, en un primer moment es va inaugurar una passarel·la normal. La guarnició de l’estructura va acabar formant part de la segona fase de les quatre que van integrar el projecte del vial de Santa Coloma, amb el desdoblament de la carretera general 1. “El pont i la carretera van contribuir a descongestionar el trànsit, si ara no hi hagués aquesta carretera exterior i el trànsit encara hagués de passar per l’avinguda Meritxell cap a Santa Coloma seria impossible”, considera, tot afirmant que el pont de Madrid va formar part “d’un conjunt d’obres importants que es van fer durant aquells anys per al desenvolupament del pla sectorial de diverses infraestructures viàries del país”. “Vam fer molta feina i ara es nota, sort que en aquells moments es podien fer aquests esforços d’inversió”, continua l’exresponsable d’Ordenament Territorial, referint-se a l’arribada de la crisi al cap d’un temps.En l’acte inaugural del pont de Madrid, Pintat també va tenir paraules d’agraïment per a Marc Forné, excap de Govern, i Francesc Xavier Mora, excònsol de la capital, i els va considerar “els veritables responsables i impulsors de la idea”.Aquell mateix dia, l’alcalde madrileny va anunciar que la capital espanyola també tindria una infraestructura per constatar els vincles amb el Principat. Concretament, un viaducte que passaria el riu de Manzanares i que va ser inaugurat el 2011 sota el nom de pont d’Andorra. La seva obertura va comptar amb la presència del cap de l’executiu, Toni Martí, i Ferrer com a cònsol de la capital.