L'heliport de la polèmica

Es compleixen deu anys de la controvèrsia generada pel projecte d’heliport al Patapou. La forta oposició ciutadana, que va arribar a recollir més de 6.000 firmes, va ser clau perquè el Govern s’acabés fent enrere.

Hi ha projectes polítics que aixequen polseguera des del primer minut. I la polèmica que va generar, ara fa tot just deu anys, la voluntat de l’aleshores encara jove gabinet de Toni Martí d’instal·lar l’heliport nacional al roc del Patapou va ser de les que fan història. Quan el 6 de juny del 2012 el Govern va anunciar l’adjudicació de la construcció i explotació de la infraestructura a l’oferta presentada per Heliand-Cathelicòpters, pocs imaginaven que s’encetava una controvèrsia que es perllongaria durant sis mesos i que acabaria amb l’executiu fent marxa enrere davant la pressió popular.



La reacció del comú d’Andorra