L'aplec dels cortalans

La diada de Sant Jaume dels Cortals és una festivitat que se celebra a Encamp cada 1 de maig. La festa s’ha convertit en una trobada intergeneracional.

Entre els encampadans hi ha la tradició de reunir-se a principi del mes de maig a l’església de Sant Jaume dels Cortals. Inicialment, la festivitat va començar sent un acte religiós per beneir els elements de treball dels pagesos que vivien a la vall i amb el temps s’ha estès a tots els ciutadans. “La diada era el 3 de maig, que és Sant Felip, i feia honor a l’antiga església que hi havia, la de Sant Felip i Sant Jaume, però als anys noranta ho vam canviar a l’1 de maig perquè és festiu i així podia venir més