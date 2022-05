Iniciatives per als padrins

L'associació de gent gran de sant julià va fer oficial la seva constitució ara fa 20 anys, obrint el camí a la creació de la federació nacional de padrins. L’entitat vetlla actualment per incentivar la gent gran a sortir de casa i relacionar-se

Sant Julià de Lòria va ser la quarta parròquia a constituir l’Associació de Gent Gran, va ser fa 20 anys, en els inicis de l’associacionisme entre padrins. La comissió impulsora de l’entitat va presentar els estatuts del col·lectiu a mitjan maig del 2002 a l’auditori Rocafort de la parròquia, obrint el camí a la creació de la futura federació nacional. La llei preveia que per a la seva formació calia que almenys en tres parròquies hi hagués constituïda una associació per a aquest sector de la població. Els padrins d’Escaldes van ser els primers a l’hora d’associar-se el 1997, seguits