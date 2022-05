Empreses generacionals

L'Empresa Familiar Andorrana va constituir-se fa dues dècades amb l’objectiu de donar resposta a les problemàtiques específiques de les empreses familiars del Principat a partir de la cooperació entre elles, la formació i la dedicació

Una assemblea de l’abril del 2002 va ser l’escenari de la constitució oficial de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), aleshores presidida per Anna Maria Zamora. En la seva primera presentació oficial, on es van comunicar els objectius de l’associació, també hi van ser presents Josep Pintat, com a vicepresident, i Josep Delgado, com a secretari tècnic. Tot i aquest fet, el naixement com a tal de l’associació va ser dos anys abans.



Joan Tomàs, actual secretari tècnic i membre des de l’inici de l’EFA, explica que en aquells moments hi havia “un moviment acadèmic internacional associatiu d’empreses familiars que s’orientava cap a