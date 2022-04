Descoberta de talents

El Concurs de poesia organitzat per la Biblioteca pública del Govern arriba enguany a la 25a edició. Amb un lliurament de premis que intenta coincidir amb el dia de Sant Jordi, ha estat la llançadora de molts artistes d’aquest gènere.

De la mà de la diada de Sant Jordi ja és tradició que també se’n desprengui el lliurament de premis del Concurs de poesia. Ara ja fa 25 anys que el certamen és una activitat imprescindible a l’agenda d’alguns autors i es procura que l’acte sigui prop d’aquesta data. L’origen d’aquest esdeveniment té lloc fa vint-i-cinc anys impulsat de la mà de la Biblioteca pública del Govern. “Va començar per completar l’oferta amb altres premis que hi havia com els Jocs florals infantils i juvenils organitzats pel Cercle de les Arts i de les Lletres que encara es fan, però