La banda sonora de la Pasqua

Les caramelles d’Ordino són una de les manifestacions culturals més arrelades a la parròquia. La seva consolidació definitiva va arribar a partir dels anys cinquanta amb la tasca dels mestres Rossell i Florit.

Les caramelles són cançons cantades pels carrers el dia de Pasqua per grups de persones que reben a canvi diners de la gent. A Andorra, els primers documents sobre aquesta tradició daten dels anys trenta del segle XX. Les caramelles no tan sols es cantaven aleshores a la major part de les parròquies, sinó que molts músics vinguts de Catalunya, com els mestres Joan Roure i Isidre Marvà, van contribuir a consolidar-les els anys successius, incorporant nous instruments a les formacions caramellaires, així com també un repertori que s’anava renovant any rere any.



Amb el temps, però, la tradició es va