Festa d'història i esport

La cursa de Sant Bernabé és una tradició dels ramaders del segle XVII que es va recuperar el 2016. Històricament, es feia servir per resoldre els conflictes de terres però fa sis anys es va convertir en una atracció per als amants de la muntanya

La cursa de Sant Bernabé es va impulsar l’any 2016 per recuperar una tradició històrica entre les parròquies d’Andorra la Vella i Sant Julià explicada pel batlle Nicolau Montanya en un document del 1607 que es troba a l’arxiu comunal. En aquella època, els ramaders de les dues poblacions tenien un conflicte d’interessos pels orris i per poder formatjar a les pastures de Claror, motiu pel qual es va voler resoldre mitjançant una competició anual: els que hi arribessin primer durant el dia de l’apòstol Sant Bernabé, l’11 de juny, se’ls quedaven durant tot l’estiu.



