Debut andorrà a Venècia

Després de tres anys de preparació, el Principat va prendre part per primer cop a la Biennal d’art de la ciutat italiana ara fa tot just una dècada. Helena Guàrdia i Francisco Sánchez van ser els dos artistes seleccionats en aquella ocasió.

El 31 de maig del 2011, ara fa tot just una dècada, es materialitzava una important fita per a la projecció internacional de l’art andorrà contemporani: el país exposava per primer cop a la Biennal de Venècia. El camí per arribar-hi no va ser fàcil, i tampoc va estar exempt de polèmiques. En més d’una ocasió alguns dels 26 artistes preseleccionats van expressar públicament el seu malestar pel secretisme del Govern per concretar l’evolució del projecte.



Un projecte que, de fet, es va començar a gestar el 2008, amb vista a poder prendre part a la cita veneciana l’any següent. Però