Un centre per a vianants

Actualitzada 23/05/2021 a les 12:01

Convertir la plaça de la Rotonda en un espai per a vianants no va ser un moviment ràpid, sinó que van caldre moltes proves i més d’una reunió fins que aquest canvi es va fer definitiu. El primer pas visible va ser el tall de trànsit temporal del 23 de maig al 30 de juny del 2001 de l’avinguda Meritxell, entre la seu de Crèdit Andorrà i l’oficina de turisme de la Rotonda. Aquesta modificació tenia l’objectiu de fer un estudi per veure les possibilitats de millorar el flux de vehicles des d’un punt de vista tant teòric com funcional. La prova en qüestió impedia que els vehicles poguessin girar cap a l’esquerra a la cruïlla ubicada entre el carrer Bonaventura Armengol i l’avinguda Meritxell, obligant la circulació a desviar-se per l’avinguda del Consell d’Europa. David Palmitjavila, aleshores director de l’agència de Mobilitat, recorda positivament l’efectivitat de la proposta, palesa avui dia. “La tendència urbanística dels centres de les ciutats és donar la prioritat del trànsit als vianants i evitar que els cotxes hi passin perquè no es produeixin embotellaments.” Aquesta tendència es va posar en prova el 23 de maig d’ara fa 20 anys i el resultat va ser d’una circulació fluïda on no es van registrar retencions. El servei de circulació va augmentar el nombre d’efectius a cinc per informar i controlar els conductors que circulaven per la zona. La viabilitat de l’estudi no va trigar gaires mesos a ser una realitat, tot i que fins al mandat de Francesc Xavier Mora i la creació del túnel del Grau de la Sabata, rebatejat com del Pont Pla, el tancament no va ser definitiu. Segons el conseller de circulació d’aquell moment, Jaume Luque, aquest canvi va ser indubtable. “La proposta va ser del director del servei de circulació d’Andorra la Vella, Conrad Cerqueda i meva, però fins al mandat de Mora no es va aprovar. Les cues es feien des del pont de la Rotonda fins al Roc Blanc, quan hi havia molta gent a Andorra es bloquejava tot i vam decidir fer aquest assaig. Ara hi ha moltes menys cues, crec que el que sigui fomentar les direccions úniques és bo per al trànsit i les rotondes hi ajuden i aquí tenim l’espai que tenim, si no es fan certes modificacions és fàcil bloquejar el país.” El projecte va rebre el suport dels comerciants de la zona, que aviat van proposar que l’eix comercial principal de la par­ròquia es tanqués al trànsit de manera definitiva. Palmitjavila emfatitza que “el trànsit no deixava de ser el primer problema del país, ara Andorra està més internalitzat del que estava. A l’espera de noves infraestructures, vam provar una sèrie d’ordenacions viàries que tenien com a objecte anul·lar els girs a l’esquerra, tots els carrers eren en doble sentit i vam partir del fet que el camí més ràpid en temps no és el més ràpid en distància. Vam muntar el pla de rotondes per donar més fluïdesa al trànsit, donar més tranquil·litat a la zona central i així poder convertir-la en una plaça. Amb el túnel de Pont Pla el projecte va ser una realitat i es va demostrar que donava una continuïtat molt important a la trama urbana, pacificant el trànsit de Carlemany a Meritxell”.