Electricitat per al futur

La dependència energètica de l’exterior i el creixement de la demanda va portar a construir un equipament clau a Grau Roig per rebre més electricitat de França i per poder garantir el subministrament per a una població a l’alça

Actualitzada 18/12/2020 a les 21:19

Pietat Martin Vivas Andorra la Vella

Quatre anys de construcció, 25 milions d’inversió, 7.200 metres quadrats de superfície i la tecnologia més avançada. L’estació transformadora i repartidora (ETR) de Grau Roig és una infraestructura “bàsica” en la xarxa de FEDA per l’energia que pot assumir i perquè dona resposta a l’augment del consum. Va entrar en servei el novembre del 2010 i es va convertir en la instal·lació clau de la companyia “perquè vam poder triplicar la capacitat de transport d’importació”, explica Marc Calvet, director d’enginyeria i responsable de l’execució del projecte que feia possible l’arribada de la primera línia d’interconnexió de 225 quilovolts amb França baixant el nivell de tensió als 110 quilovolts de la xarxa d’Andorra.



L’estació es va dissenyar com una aposta de futur pel creixement de la demanda “perquè s’aprovaven els plans d’urbanisme i es preveia un increment de la població” i a la zona nord del Principat “no teníem cap infraestructura per augmentar la distribució”, precisa Calvet. A la millora en el repartiment per atendre les necessitats de la part nord-est se sumava alliberar de càrrega les instal·lacions d’Encamp i garantir l’abastiment a tot el territori perquè si hi havia un problema amb l’entrada d’energia des d’Espanya “estaria cobert des de França”.



Marc Calvet qualifica l’ETR com “una instal·lació estratègica per a FEDA” i remarca que es va dotar d’una tecnologia “capdavantera i blindada pel conjunt d’interruptors que permet distribuir energia guanyant en optimització de l’espai el 60% respecte una de tecnologia convencional aèria, i és més segura i respectuosa amb el medi ambient”. El ministre d’Economia i president de la companyia quan es va inaugurar la construcció, Pere López, destacava que s’havia fet integrant l’edifici a l’entorn per reduir l’impacte visual.



L’equipament amb un embolcall de pedra amaga un tresor tecnològic que va arribar de Bilbao. “Les peces més importants són els transformadors d’energia que la passen de 220 quilovolts a 110, uns equips que pesen 235 tones que van suposar el transport més important que s’havia fet al país”, assenyala Marc Calvet, rememorant el viatge en camions especials amb dues tractores des de la fàbrica del País Basc d’aquelles immenses estructures que es van transportar amb molta cura al Principat.



FEDA seguia les pautes del pla d’inversions amb l’ETR per anticipar-se al possible augment de demanda amb més volum de transport, distribució de la càrrega i millora de la qualitat amb una instal·lació que continua complint la missió encomanada, “perquè som capaços de transportar l’energia necessària i serà molt difícil que es pugui saturar”, afirma el director d’enginyeria de l’elèctrica. I detalla que la demanda “està estabilitzada” amb una punta de consum de 126 megawatts (MW) anuals i l’estació té dos transformadors de 180 MW “que donen un marge del 40-50% de creixement de la demanda” i dos de 36 MW. Xifres que subratlla “superen qualsevol instal·lació perquè la vam fer amb un criteri de seguretat perquè un transformador pugui fallar i un altre el cobreix”.



L’estació es va construir a Grau Roig per la proximitat amb França en un terreny cedit pel comú d’Encamp al costat del túnel d’Envalira, on està la galeria de serveis per la qual passen els cables soterrats amb l’electricitat veïna. Més enllà de les rondes de manteniment “és autònoma i mai no hi ha ningú. Està tot interconnectat amb l’espai d’explotació elèctrica de FEDA i s’obren i tanquen els interruptors i està completament supervisada des de fora” per garantir energia a tot el país, conclou Marc Calvet.