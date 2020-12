Pretemporada del Barça del 1983. El conjunt blaugrana va realitzar una estada de prop de 20 dies al Principat, amb una breu escapada a Bèlgica. El ‘Pelusa’ va ser el principal reclam d’aquella expedició.

L'agost de Maradona a Andorra Diego Armando Maradona en arribar al Park Hotel l'estiu del 1983. Mundo Deportivo

Actualitzada 04/12/2020 a les 21:30

Albert Canes Andorra la Vella

La petjada que va deixar Diego Armando Maradona arreu del món és incalculable. Andorra, com milers més, va ser un dels llocs on el Pelusa va deixar empremta gràcies a una de les estades que va realitzar l’FC Barcelona al Principat entre el 1983 i el 1987. Ell només va ser present en una de les visites, la primera de totes, que va començar el 31 de juliol del 1983 i que es va estendre durant prop de 20 dies, amb una escapada llampec a Bèlgica enmig. Maradona i tota l’expedició blaugrana van arribar via l’aeroport de la Seu d’Urgell i es van allotjar al Park Hotel, on hi havia uns 200 andorrans esperant per veure els futbolistes. El més reclamat, òbviament, va ser l’argentí, seguit de Bernd Schuster.



Que Andorra pogués gaudir dels cracks tenia un clar culpable: l’ex-cònsol major Joan Samarra Vila. Apassionat del futbol i del Barça, i amic de l’aleshores president del Barça, Josep Lluís Núñez. Aquella primera estada culer va coincidir amb l’estrena de l’aleshores flamant Estadi Comunal, que acabaria portant el nom de l’excònsol. I això, es diu, no va ser casualitat. “El van construir perquè vingués el Barça, d’això no hi ha cap dubte”, explica l’exjugador de l’FC Andorra Santiago Marín.



Normalment, les pretemporades de l’FC Barcelona finalitzaven amb un amistós contra el conjunt tricolor. Però tal com recorda l’exjugador de l’equip andorrà Juan Hidalgo, l’any de Maradona encara no es van enfrontar i els partits van venir els anys següents. “Nosaltres no el vam ni veure”, detalla. De fet, aquest va ser una dels inconvenients per als jugadors en la llarga estada del Barça a Andorra el 1983. “Recordo que els jugadors se sentien molt ben acollits i tractats a Andorra, era un tema que sempre sortia a la conversa, i de l’únic que es queixaven era que no tenien equips per competir, era la part negativa”, explica la periodista Pilar Calvo.



Amb tot, es van buscar altres maneres d’ocupar el temps durant la llarga estada de Maradona a Andorra l’agost del 1983 quan no es feien les dures sessions d’entrenament dobles o inclús triples, entre les quals hi havia fúting al llac d’Engolasters per agafar la forma, ni partits entre titulars contra suplents. De fet, el Pelusa era un dels que veien amb més optimisme l’estada entre tots els jugadors, que consideraven que era llarga. Així ho deixava entreveure en el seu segon dia al Principat: “Imagino que els trets van sobre un possible avorriment dels nois per estar en aquesta concentració tan llarga. Sincerament, crec que no hi haurà gaire temps per dormir i més, segons tinc entès, no estem en un règim tancat. Hi haurà també moments d’entreteniment i, segons m’han comentat, fins i tot anirem al cinema o de compres”, explicava en una entrevista el mateix Maradona a Mundo Deportivo.



I dit i fet. Les estrelles del Barça, Maradona inclòs, arrasaven a les botigues, especialment a les d’electrònica. L’antic Florencia, Ischia, Pyrénées... Es recorrien l’eix comercial a la recerca de les darreres novetats tecnològiques, que trobaven a un preu més econòmic. Maradona també va poder gaudir de la visita durant un cap de setmana de la seva parella, Claudia, així com del seu germà, i dos amics íntims. Es passejava com un turista més, però no ho era, i els autògrafs i les peticions de fotografia no hi faltaven. Era una constant a la seva vida i Andorra en va formar part en un breu capítol.