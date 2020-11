15 anys defensant les empreses

L'agost del 2005 es va presentar la Confederació Empresarial Andorrana, que s'acabaria constituint formalment el 2006

Albert Canes

El sector empresarial ha tingut sempre un pes molt important en l’elaboració de lleis i decisions de Govern. Amb tot, fa més de 15 anys no era tan evident traslladar propostes a l’executiu per poder-les dur a terme. Evidentment, es feia, però la manca d’una patronal provocava que hi hagués una dificultat afegida de comunicació entre els diferents sectors empresarials i les administracions públiques.



Amb aquesta motivació, uns quants empresaris van impulsar fa tot just 15 anys la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), que es va presentar en societat a final de l’agost del 2005. Amb tot, no es va constituir oficialment fins al 2006. “S’havien de defensar els interessos de les empreses i els empresaris. En aquells moments una petita part d’aquestes funcions les feia la Cambra de Comerç, però al final no era la funció principal que havia de desenvolupar, igual que la de l’Empresa Familiar Andorrana. La patronal volia intentar defensar els interessos molt directes de les empreses i les relacions amb els treballadors”, explica Xavier Altimir, primer president de la CEA, càrrec que va ocupar durant 12 anys, fins al 2008.



En aquest sentit, Altimir destaca que hi havia algunes associacions empresarials sectorials, però en calia una que englobés tots els sectors. “A Andorra faltava aquesta cultura d’una associació multisectorial. Hi havia cultura per defensar els sectors de manera individual, però una patronal general no existia”, indica Altimir, que afegeix que “va ser una feina interessant poder convèncer tot­hom que havíem de tenir una representació global de totes les empreses del país”. Quan es va constituir, hi havia 13 associacions empresarials que integraven la CEA, xifra que amb el pas dels anys ha anat creixent exponencialment.



En aquest punt, l’expresident de la CEA també destaca alguns noms claus per fer de la patronal una realitat, alguns dels quals malauradament ja no hi són. “D’aquella etapa sobretot recordes persones que em van donar molt suport, van ser al costat i que van treballar perquè tot això fos una realitat i malauradament ens han deixat pel camí”, comenta Altimir, que parla de noms com el de l’excònsol d’Andorra la Vella Conxita Mora (present el dia de la presentació de la CEA) o Antoni Armengol, entre d’altres.



En aquell acte, on també hi havia empresaris com Joan Tomàs, Montserrat Cardelús i el mateix Altimir, entre d’altres, es va destacar que es volia acabar esdevenint “un dels organismes claus i privilegiats per participar, intervenir i influir en les decisions institucionals”, però alhora ser un òrgan “independent i apolític”. Un objectiu que s’ha pogut assolir ja que la CEA ha anat prenent amb el pas dels anys una rellevància d’un valor cada vegada més important a l’hora que els equips de Govern prenguin decisions, especialment pel que fa als sectors de les finances, l’economia i l’empresa. S’ha vist sobretot en moments com la crisi del 2008 o l’actual de la pandèmia. “La crisi de la Covid ha portat la CEA a tenir molt més protagonisme”, destaca l’actual president de la patronal, Gerard Cadena, que recorda que “vam demanar moltes mesures que s’han aplicat, com ara els crèdits tous, en un primer moment, i després vam demanar a Govern que desenvolupés els ERTO per arribar a un punt en el qual les empreses no haguessin d’acomiadar treballadors i poguessin subsistir”.



Unes mesures que han demostrat ser cabdals i que sense una patronal com la CEA haurien estat molt més complicades de desenvolupar.