Quinze anys d'espectacle

GSERIES El trofeu BFF, impulsat per Josep Besolí, va ser la llavor d’aquesta competició, que va néixer de la voluntat de donar una empenta al circuit del Pas de la Casa i ara és un referent internacional

Actualitzada 11/04/2020 a les 11:14

Lidia Pérez Andorra la Vella

L’hivern del 2005 va significar un nou inici per al circuit del Pas de la Casa amb la posada en marxa de les GSeries, un esdeveniment automobilístic que va trencar la inactivitat de les instal·lacions després d’un parell d’anys. Amb la voluntat de recuperar les curses sobre gel, que temps abans havien estat una icona del país amb el trofeu BFF –impulsat per Josep Besolí–, i de donar-li una nova empenta a l’espai va néixer el campionat. “Aquesta competició ens va permetre des de la primera cursa modernitzar una idea preexistent que conjugava l’esport i l’espectacle amb el principal objectiu de dinamitzar l’espai”, explica el secretari general de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), Antoni Sasplugas, qui va estar a la direcció de les carreres des dels seus inicis fins al 2017. L’expert del món del motor atribueix el triomf del format al manteniment de la seva estructura durant el temps. “L’èxit es troba a no fer canvis i quan es produeixen tant l’organització com els pilots hi han d’estar d’acord, així funciona”, afegeix. Des del primer moment, l’esdeveniment, que s’allarga durant cinc caps de setmana, ha conservat tant el calendari com la forma de classificació.

Allò que sí que ha evolucionat ha estat el grau de reconeixement al panorama internacional. La primera edició es va centrar en la recuperació d’antics pilots andorrans per impulsar el projecte, una realitat que va permetre incorporar patrocinadors i, en conseqüència, diners. Any rere any, les GSeries han anant guanyant popularitat, convertint-se en una “molt bona plataforma” per a pilots de renom internacional de països com Finlàndia, Espanya o França, entre d’altres. Aquests, competidors d’altres grans premis, converteixen la participació en les curses de gel en una particular pretemporada que garanteix poder guanyar destresa en les pistes d’asfalt. “Sens dubte, el campionat s’ha professionalitzat. Cada vegada ve més gent de fora com els reconeguts corredors de ral·li Nani Roma o Xavi Pons per preparar-se”, corrobora el veterà Manel Guiral, que ha participat en les GSeries des de la primera edició. El pilot descriu la seva experiència al campionat d’“espectacular” i la seva evolució com a “boníssima”, ja que les condicions de la pista són tan extremes (arribant la temperatura ambient alguna vegada als 25 graus negatius) que no tan sols val tenir un cotxe en unes condicions òptimes, sinó que també entra en joc la saviesa del pilot, un component que fa que cada cursa sigui diferent i tingui un atractiu afegit. “Tinc un cotxe equilibradet. No obstant això, puc aconseguir moltes coses”, indica el pilot, que forma equip amb dos amics que són els seus mecànics. Les GSeries, disputades al circuit més alt d’Europa –situat a 2.300 metres d’altitud– han proporcionat a Guiral les emocions més fortes de la seva vida. El conductor titlla de “brutals” les curses nocturnes que acull el campionat “amb tots els focus mostrant-te la pista”. L’acceptació d’aquesta competició ha convertit la cita anual en un escenari interessant per a molts professionals del motor.